Ateliers Fruitiers Taille de Fructification Jardins devant la ferme Grand’Combe-Châteleu

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

L’association Autour d’un jardin de Montlebon propose

Les ateliers fruitiers ouverts à tous Saison 2026

Animés par Cyrille Parratte, Naturaliste de formation Professionnel spécialiste des arbres fruitiers autoentreprise Paysage, Nature, Patrimoine .

? samedi 7 mars 2026

Taille de fructification ET mini bourse aux greffons de 14 H à 17 H

Rdv jardin Ferme-musée du Beugnon

25570 GRAND COMBE CHÂTELEU

-Une participation de 5 € par séance est demandée aux personnes non-adhérentes à l’association.

Nos objectifs

– Connaissance des variétés locales adaptées à notre climat.

– Conservation du patrimoine local

– Optimisation de sa production fruitière.

Notre pédagogie

– Le nombre réduit de participants facilite des échanges permanents avec le formateur.

– La pratique optimise l’apprentissage des gestes et techniques. .

Jardins devant la ferme Jardin de la Ferme Musée Grand'Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 44 30 05 autourdunjardin@free.fr

