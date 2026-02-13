Ateliers Fruitiers Taille de Fructification Jardins devant la ferme Grand’Combe-Châteleu
2026-03-07 09:00:00
2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
L’association Autour d’un jardin de Montlebon propose
Les ateliers fruitiers ouverts à tous Saison 2026
Animés par Cyrille Parratte, Naturaliste de formation Professionnel spécialiste des arbres fruitiers autoentreprise Paysage, Nature, Patrimoine .
? samedi 7 mars 2026
Taille de fructification ET mini bourse aux greffons de 14 H à 17 H
Rdv jardin Ferme-musée du Beugnon
25570 GRAND COMBE CHÂTELEU
-Une participation de 5 € par séance est demandée aux personnes non-adhérentes à l’association.
Nos objectifs
– Connaissance des variétés locales adaptées à notre climat.
– Conservation du patrimoine local
– Optimisation de sa production fruitière.
Notre pédagogie
– Le nombre réduit de participants facilite des échanges permanents avec le formateur.
– La pratique optimise l’apprentissage des gestes et techniques. .
Jardins devant la ferme Jardin de la Ferme Musée Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 44 30 05 autourdunjardin@free.fr
