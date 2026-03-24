Ateliers Généalogie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande
Ateliers Généalogie Centre Socioculturel du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande lundi 13 avril 2026.
Ateliers Généalogie
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-04-13
Venez participer à un atelier collectif pour découvrir les secrets de vos origines en construisant votre arbre généalogique.
RDV au Centre Socioculturel les lundis de 14h à 17h, tous les 15 jours.
En avril, l’atelier aura lieu les lundis 13 et 27. .
Centre Socioculturel du Pays Foyen 16 rue Marceau Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Ateliers Généalogie
L’événement Ateliers Généalogie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-27 par OT du Pays Foyen