Ateliers gestes qui sauvent pour les futurs et jeunes parents (0-1 an) Maison des 1000 premiers jours du 20ème Paris

Lors de cet atelier, vous apprendrez, dans une ambiance douce et bienveillante, les gestes simples qui peuvent faire toute la différence pour votre bébé.

Une initiation aux premiers secours pour les futurs et les jeunes parents et un moment pour gagner en confiance, échanger, et se sentir plus serein dans votre rôle de parent.

4 sessions sont proposées le mercredi 29 octobre à la maison des 1000 premiers jours du 20ème :

10h

11h30

14h

15h30

Réservation conseillée / Accueil possible sans inscription S’inscrire à une session

Au cours de ce temps de formation, les modules suivants peuvent être abordés : l’alerte, les convulsions hyperthermiques chez l’enfant, la prévention des accidents domestiques, l’obstruction des voies aériennes (étouffement) et l’arrêt cardiaque.

Cette initiation est ouverte à toute personne qui souhaite acquérir les bases permettant de porter secours à un enfant ou un nourrisson dans différentes situations. Elle se destine tout particulièrement aux futurs parents ou jeunes parents.3 séances d’une heure sont proposées.

Prendre soin de son bébé, c’est aussi se sentir prêt.e à faire face aux imprévus du quotidien.

Le mercredi 29 octobre 2025

de à

gratuit

Avec ou sans inscription.

Merci de vous présenter quelques minutes avant l’atelier choisi (10h, 11h30, 14h ou 15h30).

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T11:00:00+01:00

fin : 2025-10-29T17:45:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T00:00:00+02:00_2025-10-29T23:59:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème 9 passage des Tourelles 75020 Paris

maison1000jours20@paris.fr