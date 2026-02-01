Ateliers gestes qui sauvent pour les futurs et jeunes parents (0-2 ans) Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement PARIS

Lors de cet atelier, vous apprendrez, dans une ambiance douce et bienveillante, les gestes simples qui peuvent faire toute la différence pour votre bébé.

Une initiation aux premiers secours pour les futurs et les jeunes parents et un moment pour gagner en confiance, échanger, et se sentir plus serein dans votre rôle de parent.

Réservation recommandé S’inscrire à une session maison1000jours20@@paris.fr

Au cours de ce temps de formation, les modules suivants peuvent être abordés : l’alerte, les convulsions hyperthermiques chez l’enfant, la prévention des accidents domestiques, l’obstruction des voies aériennes (étouffement) et l’arrêt cardiaque.

Cette initiation est ouverte à toute personne qui souhaite acquérir les bases permettant de porter secours à un enfant ou un nourrisson dans différentes situations. Elle se destine tout particulièrement aux futurs parents ou jeunes parents.3 séances d’une heure sont proposées.

Prendre soin de son bébé, c’est aussi se sentir prêt.e à faire face aux imprévus du quotidien et savoir réagir en cas d’urgence.

Le mercredi 18 mars 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 04 mars 2026

de 14h00 à 17h00

Le mercredi 18 février 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Avec inscription de préférence.

Merci de vous présenter quelques minutes avant l’atelier choisi.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T14:00:00+02:00_2026-02-18T17:00:00+02:00;2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-18T14:00:00+02:00_2026-03-18T17:00:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 PARIS

maison1000jours20@paris.fr



Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

