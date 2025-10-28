Ateliers gestes qui sauvent pour les futurs et jeunes parents Maison des 1000 premiers jours du 18ème Paris

Ateliers gestes qui sauvent pour les futurs et jeunes parents Maison des 1000 premiers jours du 18ème Paris mardi 28 octobre 2025.

Lors de cet atelier, vous apprendrez, dans une ambiance douce et bienveillante, les gestes simples qui peuvent faire toute la différence.

Une initiation aux premiers secours pour les futurs et les jeunes parents et un moment pour gagner en confiance, échanger, et se sentir plus serein dans votre rôle de parent.

Au cours de ce temps de formation, les modules suivants peuvent être abordés : l’alerte, les convulsions hyperthermiques chez l’enfant, la prévention des accidents domestiques, l’obstruction des voies aériennes (étouffement) et l’arrêt cardiaque.

Cette initiation est ouverte à toute personne qui souhaite acquérir les bases permettant de porter secours à un enfant ou un nourrisson dans différentes situations. Elle se destine tout particulièrement aux futurs parents ou jeunes parents.3 séances d’une heure sont proposées.

Prendre soin de son bébé, c’est aussi se sentir prêt.e à faire face aux imprévus du quotidien.

Le mardi 28 octobre 2025

de à

gratuit

Réservation conseillée, mais accueil possible sur l’atelier.

Merci de vous présenter quelques minutes avant l’atelier choisi (10h, 11h ou 12h).

Public adultes.

Maison des 1000 premiers jours du 18ème 16 rue Cavé 75018 Paris

maison1000jours18@paris.fr