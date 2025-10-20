Ateliers GOBELINS Paris Illustration et BD GOBELINS Paris Paris

Au programme…

Les participant.es ont le choix entre réaliser une mini-BD ou un projet en Illustration. Illustrer une histoire ou réaliser une bande dessinée, ce n’est pas seulement savoir dessiner. L’idée est d’écrire son texte, de savoir quoi illustrer et de réaliser les esquisses, l’encrage ainsi que la couleur.

Pour la BD : storyboard, rapport texte/image, codes de la narration en bande-dessinée (cadrage,…), choix graphiques et réalisation de sa mini-BD personnalisé. L’objectif est de créer sa mini-BD et d’apprendre les codes de la narration en bande-dessinée pour prolonger son travail à la maison.

Pour l’Illustration : recherche documentaire, choix de son texte, choix graphiques, choix de ses cadrages, création de l’univers (décor, personnage), réalisation de ses illustrations. L’objectif est de raconter une histoire en images.

Le choix du rendu est libre : papier ou numérisé. Tu pourras développer ton projet personnel aidé des conseils personnalisés de l’intervenant.

Il s’agit pour les jeunes participant(e) s à l’atelier de développer un style graphique particulier tout en travaillant la narration par le découpage et le rapport texte/image. Cet atelier permet d’enrichir les compétences de tout participant souhaitant s’orienter vers les domaines de l’animation et du design graphique.

Une exposition de fin d’atelier est organisé pour partager autour des oeuvres créées et faire le point sur la semaine d’atelier.

Plus d’informations sur Stage Illustration et Bande-dessinée (BD)

Passionné (e) d’illustration et/ou de BD, ce stage de découverte de la démarche créative de l’école mais aussi de création, conduisant à l’élaboration de planches d’illustration et/ou de bande-dessinée, est fait pour toi ! Souvent désignée comme le « neuvième art », la BD permet par l’approche graphique de s’exprimer et de créer une histoire en images.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

500 euros le stage de 30h

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Date(s) : 2025-10-20T10:00:00+02:00_2025-10-20T17:00:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T17:00:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T17:00:00+02:00

GOBELINS Paris 73 boulevard Saint-Marcel 75013 Paris

https://ateliers.gobelins.fr/ +33631508717 lbouhali@gobelins.fr https://www.facebook.com/GOBELINS.Paris.officiel/ https://www.facebook.com/GOBELINS.Paris.officiel/ https://twitter.com/gobelins_paris