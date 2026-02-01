Ateliers graff Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew) Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Ateliers graff Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew)

Nous vous donnons rendez-vous du lundi 23 février au vendredi 27 février 2026 de 14h à 16h pour des ateliers graff animés par Ronan (alias Emo) membre et co-fondateur du Crème Fresh Crew pour le Crème Fresh Festival. Les ateliers auront lieu comme en décembre dernier, dans la cour du bar de L’Autre Lieu, si la météo le permet, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

