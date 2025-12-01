ATELIERS GRAFF Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew) | Cour du bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
ATELIERS GRAFF Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew) | Cour du bar de L'Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin lundi 29 décembre 2025.
ATELIERS GRAFF Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew) | Cour du bar de L’Autre Lieu
Cherbourg-en-Cotentin 61 rue de L'Abbaye
Lundi 2025-12-29 10:00:00
2025-12-30 12:00:00
2025-12-29
Nous vous donnons rendez-vous le lundi 29 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h et le mardi 30 de 14h à 17h pour des ateliers avec Ronan alias Emo, dans la cour du bar de L’Autre Lieu, si la météo le permet, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .
+33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr
English : ATELIERS GRAFF Avec Emo (Ronan Crème Fresh Crew) | Cour du bar de L’Autre Lieu
