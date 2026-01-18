Ateliers graines d’artisans Calligraphie avec Fanny Legros L’Atelier des savoir-faire Ravilloles
Ateliers graines d'artisans Calligraphie avec Fanny Legros
L'Atelier des savoir-faire 1 Grand'Rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
2026-02-25
Mer. 25 février
Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Calligraphie avec Fanny Legros
4/6 ans de 16h à 17h
7/12 ans de 14h à 15h30
4/6 ans calligraphie lele .
Les enfants vont s’amuser à explorer l’écriture sans avoir besoin de savoir écrire. Ils utiliseront la forme des lettres l et e pour créer des contours et donner vie à leur dessin.
7/12 ans l’art du calligramme.
à partir d’un texte écrit dont les lignes forment un dessin les enfants jouent avec les mots et les formes pour donner du sens à leur création !
—
Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr .
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
