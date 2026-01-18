Ateliers graines d’artisans Impression 3D avec Tommy Brughera L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

Ateliers graines d’artisans Impression 3D avec Tommy Brughera

Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Impression 3D avec Tommy Brughera

13/18 ans de 14h à 16h

Un atelier numérique pour découvrir la modélisation 3D

les enfants créent un petit personnage et le préparent à l’impression 3D.

—

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

www.atelierdessavoirfaire.fr .

