Ateliers graines d’artisans Impression 3D avec Tommy Brughera L’Atelier des savoir-faire Ravilloles

mercredi 18 février 2026
L’Atelier des savoir-faire 1 Grand’Rue Ravilloles Jura
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
2026-02-18
Mer. 18 février
Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.
Impression 3D avec Tommy Brughera
13/18 ans de 14h à 16h
Un atelier numérique pour découvrir la modélisation 3D
les enfants créent un petit personnage et le préparent à l’impression 3D.
Tarif 10€/atelier
Réservation 03 84 42 65 06
contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
www.atelierdessavoirfaire.fr .
L'Atelier des savoir-faire 1 Grand'Rue Ravilloles 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr
