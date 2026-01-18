Ateliers graines d’artisans Poterie avec Corinne Janier L’ Atelier des savoir-faire Ravilloles

Ateliers graines d’artisans Poterie avec Corinne Janier

L' Atelier des savoir-faire 1 grand rue Ravilloles Jura

Les mercredis pendant les vacances d’hiver, les artisans de l’Atelier des savoir-faire invitent les enfants à découvrir leurs métiers à travers des ateliers manuels, où chacun repart avec sa propre réalisation. Ces ateliers créatifs ont lieu à l’Atelier des savoir-faire à Ravilloles, sur plusieurs créneaux adaptés à chaque âge.

Poterie avec Corinne Janier

4/6 ans de 16h à 17h

7/12 ans de 14h à 15h30

A la découverte de la poterie apprivoiser la matière et laisser parler sa créativité !

4/6 ans modelage de la terre

7/12 ans modelage de la terre et découverte du tour à poterie

Tarif 10€/atelier

Réservation 03 84 42 65 06

contact.asf@hautjurasaintclaude.fr .

+33 3 84 42 65 06 contact.asf@hautjurasaintclaude.fr

