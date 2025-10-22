ATELIERS « GRAINES D’HISTOIRES » DE CORINNE DREYFUSS Magalas

ATELIERS « GRAINES D’HISTOIRES » DE CORINNE DREYFUSS

6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

Ateliers de 0 à 3 ans, de Corinne Dreyfuss à la Médiathèque Kalliopé de 10h à 12h. Sur inscription.

6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Workshops for 0-3 year olds, by Corinne Dreyfuss at Médiathèque Kalliopé from 10am to 12pm. Registration required.

German :

Workshops von 0 bis 3 Jahren, von Corinne Dreyfuss in der Mediathek Kalliopé von 10 bis 12 Uhr. Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratori per bambini da 0 a 3 anni, a cura di Corinne Dreyfuss, presso la Médiathèque Kalliopé dalle 10.00 alle 12.00. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Talleres para niños de 0 a 3 años, impartidos por Corinne Dreyfuss en la Médiathèque Kalliopé de 10.00 a 12.00 h. Inscripción obligatoria.

