Atelier Grand Orb Environnement à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Gratuit pour les personnes qui ont payé leur entrée à la base. Information au 04 67 23 30 90

Vendredi 11 Juillet Fabrication de photophores en décopatch avec des feuilles et jeux sur les plantes.

Vendredi 18 Juillet Création de pâte à sel.

Vendredi 25 Juillet La Boucle du compost et exploration des petites bêtes du compost.

Vendredi 1 Aout Cycle du semis à la plante.

Vendredi 8 Aout Fabrication d’éponges zéro déchets (tawashi)

Lundi 11 Aout Observation des insectes. Land art coloriages.

Vendredi 22 Aout Création de papier recyclé .

Route de Bédarieux

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

English :

Grand Orb Environnement workshop at the La Prade leisure center in Lunas-les-Châteaux.

Free for those who have paid admission to the base. Information on 04 67 23 30 90

German :

Workshop Grand Orb Environnement in der Freizeitanlage La Prade in Lunas-les-châteaux.

Kostenlos für Personen, die den Eintritt für die Basis bezahlt haben. Informationen unter 04 67 23 30 90

Italiano :

Laboratorio Grand Orb Environnement presso il centro ricreativo La Prade a Lunas-les-Châteaux.

Gratuito per chi ha pagato l’ingresso alla base. Informazioni al numero 04 67 23 30 90

Espanol :

Taller Grand Orb Environnement en el centro de ocio La Prade de Lunas-les-Châteaux.

Gratuito para quienes hayan pagado la entrada a la base. Información en el 04 67 23 30 90

