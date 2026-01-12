Ateliers graphiques Atelier de la rue des maquis Vassieux-en-Vercors

Ateliers graphiques

Atelier de la rue des maquis 60 lotissement le veymont Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-29

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-01-29

Ateliers arts plastiques du jeudi et du samedi.

Pour tout public, débutant ou confirmés.

Pensez à réserver votre place0

.

Atelier de la rue des maquis 60 lotissement le veymont Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 32 38 68 atelierdelaruedesmaquis@gmail.com

English :

Thursday and Saturday art workshops.

For beginners and advanced.

Remember to reserve your place0

