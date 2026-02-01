Ateliers Gravure Ancienne gare Gissey-sur-Ouche

Ateliers Gravure

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

La Lampisterie vous propose des ateliers gravure animés par Pascale Lhuissier.

Atelier pour les enfants le samedi 7 février gravure sur tetra brik en utilisant un stylo bic.

Atelier pour les adultes le dimanche 8 février gravure sur rhodoïd (plaque de plastique transparente) avec une pointe sèche.

Réalisation de la gravure à partir d’un dessin apporté par les participants (les enfants pourront le réaliser sur place). Encrage avec des encres de type aqua watch, sans solvants et lavables à l’eau. Impression sur papier avec une presse mécanique.

Les places étant limitées, la réservation est obligatoire. Tarifs 5€ pour les enfants, 15€ pour les adultes.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. .

Ancienne gare 105 Chemin de Champagne Gissey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lalampisterie.gissey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Gravure

L’événement Ateliers Gravure Gissey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-01-29 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)