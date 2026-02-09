Ateliers Gym aidants-aidés TARBES Tarbes

Ateliers Gym aidants-aidés

TARBES 2 rue Marie Saint-Frai Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-02

Nouveau à l’EHPAD Saint-Frai !

Vous avez plus de 65 ans ou vous accompagnez un proche âgé ? Rejoignez nos séances hebdomadaires d’activité physique adaptée !

SÉANCES TOUS LES LUNDIS

14h-15h Gymnastique aidant-aidé avec un public atteint de troubles cognitifs

15h-16h Gymnastique dans le cadre de la prévention des chutes

Ateliers pouvant accueillir 12 personnes (8 places pour les résidents de l’EHPAD et 4 pour les personnes de l’extérieur), animés par un éducateur d’activité physique adapté de SIEL BLEU.

> INFOS & INSCRIPTIONS auprès de l’animatrice Mathilde par téléphone ou par mail (voir bloc Coordonnées)

.

TARBES 2 rue Marie Saint-Frai Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 38 68 60 animation.tarbes@saintfrai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New at EHPAD Saint-Frai!

Are you over 65 or looking after an elderly relative? Join our weekly adapted physical activity sessions!

SESSIONS EVERY MONDAY

2pm-3pm: Gymnastics for caregivers with cognitive impairment

3pm-4pm: Gymnastics for falls prevention

Workshops for 12 people (8 places for EHPAD residents and 4 for outsiders), led by a SIEL BLEU adapted physical activity instructor.

> INFO & REGISTRATION with Mathilde by phone or e-mail (see Contact block)

L’événement Ateliers Gym aidants-aidés Tarbes a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de Tarbes|CDT65