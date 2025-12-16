Ateliers gym memoire

1 rue des chaumerats Villevoques Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-01-06

Ateliers Gym Mémoire

Venez vous muscler le corps et la mémoire cet hiver avec des ateliers réguliers du mois de janvier au mois d’avril avec 14 séances de 1 h chacune ! Pensez à vous inscrire .

1 rue des chaumerats Villevoques 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 31 61 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Memory Gym workshops

L’événement Ateliers gym memoire Villevoques a été mis à jour le 2025-12-16 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS