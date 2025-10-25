Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton » Buchy

Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton » Buchy samedi 25 octobre 2025.

Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton »

2139 Route de la Gare Buchy Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26 2025-11-01 2025-11-02

La sorcière Mandarine a besoin de toi ! Mets ton plus beau chapeau de sorcier et viens l’aider à travers les enclos des animaux.

L’atelier dure 1h30, un accompagnant gratuit, les frères et soeurs plus jeunes ouplus âgés payent leur place et peuvent participer à l’atelier en même temps.

Les animaux vivent dehors toute l’année, prévoir des bottes et des vêtements adaptés. .

2139 Route de la Gare Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26

English : Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton » Buchy a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin