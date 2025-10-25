Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton » Buchy
Ateliers Halloween avec « Dessine moi un Mouton »
2139 Route de la Gare Buchy Seine-Maritime
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25 11:30:00
2025-10-25 2025-10-26 2025-11-01 2025-11-02
La sorcière Mandarine a besoin de toi ! Mets ton plus beau chapeau de sorcier et viens l’aider à travers les enclos des animaux.
L’atelier dure 1h30, un accompagnant gratuit, les frères et soeurs plus jeunes ouplus âgés payent leur place et peuvent participer à l’atelier en même temps.
Les animaux vivent dehors toute l’année, prévoir des bottes et des vêtements adaptés. .
2139 Route de la Gare Buchy 76750 Seine-Maritime Normandie +33 7 86 99 64 26
