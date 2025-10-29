Ateliers Halloween Courtenay
Ateliers Halloween Courtenay mercredi 29 octobre 2025.
Ateliers Halloween
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
Les boutiques de la Ruche Éco organisent un
après-midi amusant et créatif pour Halloween !
Au programme création d’un gobelet boule à
neige personnalisé et atelier masque effrayant.
L’après-midi se terminera par un goûter convivial.
Venez déguisés ! .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33
English :
La Ruche Éco boutiques organize a fun and creative
creative afternoon for Halloween!
German :
Die Eco Hive Shops organisieren einen
lustigen und kreativen Nachmittag zu Halloween!
Italiano :
I negozi Eco Hive organizzano un divertente e creativo
pomeriggio creativo per Halloween!
Espanol :
Las tiendas Eco Hive organizan una divertida y creativa
¡tarde creativa para Halloween!
L’événement Ateliers Halloween Courtenay a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO