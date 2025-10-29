Ateliers Halloween Courtenay

Ateliers Halloween Courtenay mercredi 29 octobre 2025.

Ateliers Halloween

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret



Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00



2025-10-29

Les boutiques de la Ruche Éco organisent un

après-midi amusant et créatif pour Halloween !

Au programme création d’un gobelet boule à

neige personnalisé et atelier masque effrayant.

L’après-midi se terminera par un goûter convivial.

Venez déguisés ! .

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33

English :

La Ruche Éco boutiques organize a fun and creative

creative afternoon for Halloween!

German :

Die Eco Hive Shops organisieren einen

lustigen und kreativen Nachmittag zu Halloween!

Italiano :

I negozi Eco Hive organizzano un divertente e creativo

pomeriggio creativo per Halloween!

Espanol :

Las tiendas Eco Hive organizan una divertida y creativa

¡tarde creativa para Halloween!

