Ateliers Halloween Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat

Ateliers Halloween Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat mercredi 15 octobre 2025.

Ateliers Halloween

Bouriane, 34 route de Péchenin Atelier l’Arbre bleu Taxat-Senat Allier

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-15 2025-10-31

Préparez un Halloween créatif et unique ! Venez peindre vos propres têtes de mort et vanités ou créer votre grimoire de sortilèges.

Bouriane, 34 route de Péchenin Atelier l’Arbre bleu Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 85 20 91 blandine.brunet@laposte.net

English :

Prepare for a creative and unique Halloween! Come and paint your own skulls and vanities or create your own grimoire of spells.

German :

Bereiten Sie ein kreatives und einzigartiges Halloween vor! Malen Sie Ihre eigenen Totenköpfe und Eitelkeiten oder erstellen Sie Ihr Zaubergrimoire.

Italiano :

Preparatevi a un Halloween creativo e unico! Venite a dipingere teschi e vanità o a creare il vostro grimorio di incantesimi.

Espanol :

¡Prepárate para un Halloween creativo y único! Ven a pintar tus propias calaveras y vanidades o a crear tu propio grimorio de hechizos.

