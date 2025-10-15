Ateliers Halloween Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat
Ateliers Halloween Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat mercredi 15 octobre 2025.
Ateliers Halloween
Bouriane, 34 route de Péchenin Atelier l’Arbre bleu Taxat-Senat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 16:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Date(s) :
2025-10-15 2025-10-31
Préparez un Halloween créatif et unique ! Venez peindre vos propres têtes de mort et vanités ou créer votre grimoire de sortilèges.
.
Bouriane, 34 route de Péchenin Atelier l’Arbre bleu Taxat-Senat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 85 20 91 blandine.brunet@laposte.net
English :
Prepare for a creative and unique Halloween! Come and paint your own skulls and vanities or create your own grimoire of spells.
German :
Bereiten Sie ein kreatives und einzigartiges Halloween vor! Malen Sie Ihre eigenen Totenköpfe und Eitelkeiten oder erstellen Sie Ihr Zaubergrimoire.
Italiano :
Preparatevi a un Halloween creativo e unico! Venite a dipingere teschi e vanità o a creare il vostro grimorio di incantesimi.
Espanol :
¡Prepárate para un Halloween creativo y único! Ven a pintar tus propias calaveras y vanidades o a crear tu propio grimorio de hechizos.
L’événement Ateliers Halloween Taxat-Senat a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme Val de Sioule