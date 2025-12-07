Ateliers Happy family Colmar

Enfants dès 3 ans

Venez vivre au cœur du musée un moment de rencontre et de création en famille en compagnie d’un artiste !

Merveilleuse peinture sous verre avec Pauline Dubost, peintre le 05.10.25

Découvrez les collections du musée à travers le regard de la peintre Pauline Dubost. Des couleurs du retable d’Issenheim aux peintures sous verre des collections d’arts et de traditions populaires, elle vous fera voyager dans cette pratique entre technique et merveilleux.

Un canivet pour Noël avec Michèle Wagner, artiste imagière le 07.12.25

Préparez les festivités de fin d’année en compagnie de l’artiste imagière Michèle Wagner. En regard des collections d’arts et traditions populaires, elle invite petits et grands à la création de mobiles en papier et de lanternes sur le thème de Noël.

Villes et campagnes avec Dominique Zerlauth, intervenante en écriture le 25.01.26

En compagnie de Dominique Zerlauth, intervenante en écriture, petits et grands sont invités à cueillir des mots, poser des phrases, construire de courts textes autour des collections du musée et du thème Villes et campagnes. .

1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com

