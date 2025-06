Ateliers Happy Kids Bressuire 22 juillet 2025 14:00

Deux-Sèvres

Ateliers Happy Kids Parc du château Bressuire Deux-Sèvres

Début : 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-23 17:00:00

2025-07-22

2025-08-26

Des ateliers pour offrir aux enfants l’occasion de grandir et de se découvrir en leur permettant de devenir plus autonomes et de ressentir une confiance en eux affermie et durable.

Grâce au jeu, ils se transforment et apprennent rapidement.

Enfants de 6 à 11 ans. .

Parc du château

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 40 88 74 hypnovez@gmail.com

