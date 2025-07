Ateliers « harmonie corps esprit » Piscine Maubourguet

Piscine MAUBOURGUET Maubourguet Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-19 18:00:00

2025-07-18

Harmonise ton corps et ton esprit !

Viens participer aux ateliers à destination des jeunes de 11 à 30 ans

14h Halles de Maubourguet

En présence de la Consultation Jeune Consommateur de CASA65, du Centre LGBT+ mobile, du Van Ados et du Comptoir Jeunes de l’Atelier, des professionnels seront présents toute l’après-midi pour répondre à toutes tes questions !

15h Piscine de Maubourguet

Bigorra Sport et le Centre de Santé Sexuelle animeront des ateliers pour apprendre à aimer son corps et mieux le connaitre !

Piscine MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 87 61 02 jeunesse@adour-madiran.fr

English :

Harmonize your body and mind!

Come and take part in our workshops for young people aged 11 to 30

2pm: Halles de Maubourguet

In the presence of CASA65?s Consultation Jeune Consommateur, the Centre LGBT+ mobile, Van Ados and the Comptoir Jeunes de l?Atelier, professionals will be on hand all afternoon to answer all your questions!

3pm: Maubourguet swimming pool

Bigorra Sport and the Centre de Santé Sexuelle will be running workshops to help you learn to love your body and get to know it better!

German :

Bringe deinen Körper und deinen Geist in Einklang!

Komm und nimm an den Workshops für Jugendliche von 11 bis 30 Jahren teil

14 Uhr: Markthallen von Maubourguet

In Anwesenheit der Jugendberatung « Consultation Jeune Consommateur » von CASA65, des Centre LGBT+ mobile, des Van Ados und des Comptoir Jeunes de l’Atelier werden den ganzen Nachmittag über Fachleute anwesend sein, um alle deine Fragen zu beantworten!

15 Uhr: Schwimmbad in Maubourguet

Bigorra Sport und das Zentrum für sexuelle Gesundheit werden Workshops anbieten, in denen du lernen kannst, deinen Körper zu lieben und ihn besser kennenzulernen!

Italiano :

Armonizzate il vostro corpo e la vostra mente!

Venite a partecipare ai nostri laboratori per giovani dagli 11 ai 30 anni

14:00: Halles de Maubourguet

In presenza della Consultation Jeune Consommateur di CASA65, del Centre LGBT+ mobile, di Van Ados e del Comptoir Jeunes de l’Atelier, i professionisti saranno a disposizione per tutto il pomeriggio per rispondere a tutte le vostre domande!

ore 15.00: Piscina di Maubourguet

Bigorra Sport e il Centre de Santé Sexuelle organizzano laboratori per imparare ad amare il proprio corpo e a conoscerlo meglio!

Espanol :

Armonice su cuerpo y su mente

Participa en nuestros talleres para jóvenes de 11 a 30 años

14:00 h: Halles de Maubourguet

En presencia de la Consulta Joven Consumidor de CASA65, del Centro LGBT+ móvil, de Van Ados y del Comptoir Jeunes de l’Atelier, los profesionales estarán presentes toda la tarde para responder a todas sus preguntas

15.00 h: Piscina de Maubourguet

Bigorra Sport y el Centre de Santé Sexuelle organizarán talleres para aprender a amar su cuerpo y conocerlo mejor

