Ateliers Histoires & Comptines Signées DUO Parent-Enfant 2-5 ans Atelier 77 Paris

Ateliers Histoires & Comptines Signées DUO Parent-Enfant 2-5 ans

Des histoires en mains et en voix, contées, chantées, signées, accompagnées de quelques accessoires… et le voyage commence ! La Langue des signes et son imaginaire nous emportent dans la magie des histoires.

La conteuse ponctue les mots-clés par des signes (issus de la Langue des signes française) pour que voix et gestes se mêlent.

Venez découvrir notre jolie sélection d’albums jeunesse et de comptines pour un atelier à partager en famille empli de douceur, d’images et de rêves !

Un temps privilégié, simple et à portée de mains !

Atelier mené par une comédienne spécialisée dans le jeune et très jeune public, pratiquant la LSF.

Samedi 16h30-17h30

20 septembre

15 novembre

10 janvier

7 février

14 mars

6 juin

Paris 11e

Le samedi 20 septembre 2025

de 16h30 à 17h30

payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl.



Atelier VISIO: 25 € la connexion Public tout-petits et adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011 75011 Paris

https://compagniemaya.com/histoirescomptinessignees/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011 https://www.facebook.com/compagniemaya75011