Ateliers Il était une IA à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Découvrez l’intelligence artificielle de manière ludique et créative en créant et illustrant une histoire ! Un atelier pour apprendre à observer et questionner ce que produit l’IA.

Par Aurore Payen, conseillère numérique au Centre d’animation Toile de graines.

Avec le soutien de la Mednum 49, d’Anjou Numérique, de la MSA, de la CAF et de la CPAM de Maine-et-Loire.

à partir de 7 ans ados

Sur réservation dans la limite des places disponible. .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

English :

Once upon an AI workshops in Beaufort-en-Vallée

