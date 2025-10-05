ATELIERS IMAGES Poète du désert Aix-Villemaur-Pâlis

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Du 5 octobre au 7 décembre PALIS ATELIERS IMAGES Poète du désert

À la demande pour les scolaires, centres de loisirs, entreprises, maisons de retraite… À partir de l’exposition Poète du désert , exprimez par la photographie ou la poésie vos inspirations face à la nature des paysages désertiques, où la vie rare n’en est que plus précieuse…

L’atelier commence par une visite guidée de l’exposition choisir une œuvre, formuler ses impressions…

Dans un deuxième temps, place à un atelier de pratique artistique réalisation d’un poème, une photo…

Contact +33 (0)3 25 40 58 37 / http://www.association-tournefou.com / secretariat.tournefou@gmail.com .

4 Rue Tournefou Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com

