Ateliers impression 3D pour enfants Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Un atelier ludique et créatif destiné aux enfants à partir de 10 ans. Vous avez le choix entre deux dates pour vous inscrire :

-Soit le mercredi 3 décembre à 15h

-Soit le mercredi 17 décembre à 15h

Sur inscription, pour les enfants à partir de 10 ans

Créez votre porte clé en utilisant une imprimante 3D. Pour l’occasion, vous serez guidé par les bibliothécaires.



Le mercredi 17 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 03 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes. A partir de 10 ans.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr