Ateliers impressions végétales Tatakizome M.A Nature Pern

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-26 17:00:00

2025-09-21 2025-09-26 2025-10-15 2025-10-19

Nous partirons pour une petite balade nature pour recueillir les plantes autour de nous. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton ou du lin à partir de notre cueillette. Cette technique par frappage et passage dans différents bains permettra d’imprimer les empreintes des végétaux. .

Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

English :

We’ll set off on a short nature walk to collect the plants around us

German :

Wir werden zu einem kleinen Naturspaziergang aufbrechen, um die Pflanzen um uns herum zu sammeln

Italiano :

Partiremo per una piccola passeggiata nella natura per raccogliere le piante che ci circondano

Espanol :

Daremos un pequeño paseo por la naturaleza para recolectar las plantas que nos rodean

