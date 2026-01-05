Ateliers informatique Médiathèque Morteaux-Coulibœuf
Ateliers informatique
Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf Calvados
Début : 2026-01-05 14:00:00
fin : 2026-01-26 16:00:00
2026-01-05 2026-01-12 2026-01-19 2026-01-26
Découverte de l’environnement informatique, traitement de textes, tableurs, navigation sur Internet, création et consultation de messagerie, réseaux sociaux, atelier ouvert aux débutants et à tous.
Médiathèque 9 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
English : Ateliers informatique
Discovery of the computer environment, word processing, spreadsheets, Internet browsing, e-mail creation and consultation, social networking, workshop open to beginners and all.
