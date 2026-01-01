Ateliers informatiques gratuits Fablab Ronchamp
Fablab 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Début : 2026-01-16 08:30:00
fin : 2026-04-03 12:00:00
2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-27 2026-03-04 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-24
La Communauté de Communes met en place des ateliers informatiques gratuits. Aurélie prendra le temps de vous initier à différents logiciels.
Les vendredis de 8h30 à 12h, au Fablab de La Filature de Ronchamp.
Gratuit Inscription au 07 85 63 58 80 .
Fablab 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 63 58 80
