ATELIERS INITIATION A LA DEGUSTATION DE VINS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

ATELIERS INITIATION A LA DEGUSTATION DE VINS

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:15:00

2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Vous aimez le vin mais vous ne connaissez rien à la dégustation ? Profitez de cet atelier d’une heure pour poser toutes vos questions et apprendre les grandes étapes de la dégustation, pour pouvoir déguster sereinement des vins et exprimer votre avis dessus où que vous alliez !

Nous vous proposons donc des ateliers d’initiation tous les premiers samedis du mois ! Pour un confort optimal, le nombre de places est limité à 20. La réservation est obligatoire.

Les dates 07 février, 07 mars, 04 avril, 09 mai, 06 juin, 04 juillet, 01 août, 05 septembre et 03 octobre, 07 novembre et 05 décembre.

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 46 33

English :

Do you love wine but know nothing about tasting? Take advantage of this one-hour workshop to ask all your questions and learn the main stages of tasting, so that you can taste wines with peace of mind and express your opinion on them wherever you go!

