Ateliers initiation de filage au rouet 2 formules Lieu-dit Les Morins Saint-Vérain
Ateliers initiation de filage au rouet 2 formules Lieu-dit Les Morins Saint-Vérain mercredi 1 avril 2026.
Ateliers initiation de filage au rouet 2 formules
Lieu-dit Les Morins Lieu dit Les Morins Saint-Vérain Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-06-01
Éleveuse de chèvres Angora sur la commune de St Vérain, Vrinette vous accueille au sein de sa chèvrerie dans son atelier (2 pers max), sur réservation, 2 formules au choix
* 3 h le samedi matin pour un atelier d’initiation filage au rouet ; vous y découvrirez toute la transformation de la fibre, le mohair, du tri au cardage et enfin le filage. La personne repart avec son travail réalisé ou bien
* 1h à 2h, tous les mardis et jeudi après midi, perfectionnement au filage, réalisation d’un objet libre en laine .
Lieu-dit Les Morins Lieu dit Les Morins Saint-Vérain 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 05 27 96 se.biet@laposte.net
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English : Ateliers initiation de filage au rouet 2 formules
L’événement Ateliers initiation de filage au rouet 2 formules Saint-Vérain a été mis à jour le 2026-03-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !