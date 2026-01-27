Ateliers Initiation Graffiti – Vacances de février Les Halles en Commun Rennes Mercredi 18 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le mercredi 18 février après-midi, venez découvrir notre atelier d’initiation au graffiti !

Pendant les vacances de février, participez à un atelier d’initiation au graffiti, ouvert à tous·tes à partir de 9 ans. En duo, en famille, entre ami·es ou en solo, venez découvrir les bases du graffiti, tester les techniques et faire vos premiers pas à la bombe de peinture. Un moment créatif et accessible pour explorer l’art urbain dans un cadre encadré et convivial. Bonne nouvelle : un atelier sera proposé à chaque vacances scolaires !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:30:00.000+01:00

https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/stage-graffiti/

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



