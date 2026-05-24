Ateliers Initiation Micromacramé à la Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges
Ateliers Initiation Micromacramé à la Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges samedi 20 juin 2026.
Bégrolles-en-Mauges
Ateliers Initiation Micromacramé à la Manufacture du Tressage
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 49 – 49 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Vous avez l’âme créative et souhaitez apprendre à confectionner vos propres bijoux ?
Plus fin que le macramé traditionnel, le micro-macramé utilise des fils cirés pour réaliser des bijoux fantaisie uniques bracelets simples ou manchettes, boucles d’oreilles bohèmes ou colliers raffinés. C’est une technique passionnante qui mêle patience, précision et esthétisme.
À la Manufacture du Tressage, l’apprentissage se fait dans la bonne humeur et la bienveillance. Maryline, votre animatrice vous guidera pas à pas, quel que soit votre niveau. Vous repartirez non seulement avec votre création personnalisée, mais aussi avec la fierté d’avoir maîtrisé de nouveaux points techniques.
Atelier Initiation Micromacramé (2h) 20/06/2026
Vous n’avez jamais pratiqué le macramé auparavant.
Dans cet atelier, vous apprendrez à réaliser un bracelet simple à fermeture réglable en utilisant les noeuds et techniques suivants noeud plat, noeud baguette, insertion de perle, noeud basique, cordon à deux brins, finitions brûlage.
Prêt du matériel et fournitures comprises.
Inscription https://www.manufacture-de-tressage.fr/ateliers/ .
15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 72 89 73 maryline.hay@gmail.com
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L’événement Ateliers Initiation Micromacramé à la Manufacture du Tressage Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme du Choletais