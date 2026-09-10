Ateliers initiations aux métiers manuels, Place de l’église de Saint-Dier d’Auvergne, Saint-Dier-d’Auvergne
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église de Saint-Dier d'Auvergne · Saint-Dier-d'Auvergne
Informations pratiques
Ateliers initiations aux métiers manuels Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Place de l’église de Saint-Dier d’Auvergne Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Avec l’association « L’outil en Main »
Participez à un atelier éphémère d’initiation à des savoir-faire :
- taille de pierre,
- forge,
- vitrail,
Une occasion unique de faire le lien entre les métiers d’art et le patrimoine de Saint-Dier.
Place de l’église de Saint-Dier d’Auvergne Place de l’église 63520 Saint-Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Avec l’association « L’outil en Main »
©L’outil en main
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