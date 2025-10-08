Ateliers Intelligence Artificielle Médiathèque de Saint-Amour Saint-Amour

Médiathèque de Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour Jura

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

2025-10-08

Le mercredi 8 octobre 2025 et à l’occasion de la fête de la science, la médiathèque accueillent deux ateliers « Intelligence Artificielle » pour fêter la science au mois d’octobre.

Atelier « Je construis mon robot brosse » pour les 7 à 11 ans de 13h30 à 15h30.

Atelier « Mon ami le robot » pour les 3 à 6 ans de 16h à 17h.

Ateliers gratuits sur inscription, ouverts aux adhérents et aux non adhérents. .

Médiathèque de Saint-Amour 4 Avenue Lucien Febvre Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 05 61 mediatheque@ccportedujura.fr

L’événement Ateliers Intelligence Artificielle Saint-Amour a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA