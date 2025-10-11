Ateliers Interactifs Fête de la science La Baule-Escoublac

Ateliers Interactifs Fête de la science La Baule-Escoublac samedi 11 octobre 2025.

Ateliers Interactifs Fête de la science

Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Ouvert à toutes et tous, enfants accompagnés à partir de 8 ans



6 ateliers interactifs

1- Plongée dans l’incroyable intelligence des animaux marins.

2- L’intelligence de nos mains

3- L’énigme d’Einstein

4- L’IA pour les élèves

5- Doubler un carré est-ce si simple ?

6- Vous êtes intelligents ! .

Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr

