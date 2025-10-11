Ateliers Interactifs Fête de la science La Baule-Escoublac
Ateliers Interactifs Fête de la science
Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
Ouvert à toutes et tous, enfants accompagnés à partir de 8 ans
6 ateliers interactifs
1- Plongée dans l’incroyable intelligence des animaux marins.
2- L’intelligence de nos mains
3- L’énigme d’Einstein
4- L’IA pour les élèves
5- Doubler un carré est-ce si simple ?
6- Vous êtes intelligents ! .
Place des Salines La Baule-Escoublac 44503 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 37 15 contact@mjclabaule.fr
