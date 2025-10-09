Ateliers intergénérationnels autour du vivant La Semaine Bleue Salle des Fêtes Génissieux

Salle des Fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux Drôme

Début : 2025-10-09 09:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09

Dans le cadre de la Semaine Bleue, le CCAS de Génissieux vous propose des ateliers intergénérationnels autour du vivant apprentissages ludiques, manipulations, observations « Le vivant, c’est chouette à tous les âges » !

Salle des Fêtes 62 Rue Simon Chopin Génissieux 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes christelle.robin319@orange.fr

English :

As part of the Semaine Bleue (Blue Week), the CCAS of Génissieux is offering intergenerational workshops on the living world: playful learning, manipulations, observations « The living world is fun for all ages »!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bietet Ihnen das CCAS von Génissieux generationsübergreifende Workshops rund um das Lebendige an: spielerisches Lernen, Manipulationen, Beobachtungen « Das Lebendige ist in jedem Alter toll »!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), il CCAS di Génissieux propone laboratori intergenerazionali sugli esseri viventi: attività di apprendimento divertenti, esperimenti pratici, osservazioni « Gli esseri viventi sono adatti a tutte le età »!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), el CCAS de Génissieux propone talleres intergeneracionales sobre los seres vivos: actividades lúdicas, experimentos prácticos, observaciones… « ¡Los seres vivos son ideales para todas las edades!

L’événement Ateliers intergénérationnels autour du vivant La Semaine Bleue Génissieux a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme