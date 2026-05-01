Ateliers intergénérationnels Montguyon
Ateliers intergénérationnels Montguyon mercredi 20 mai 2026.
Montguyon
Ateliers intergénérationnels
mediathèque Montguyon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez partager un moment convivial autour des jeux de société que vous soyezl ainés, adultes ou enfants, sur inscription
.
mediathèque Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr
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English :
Come and share a convivial moment around board games, whether you are senior citizens, adults or children, on registration
L’événement Ateliers intergénérationnels Montguyon a été mis à jour le 2026-05-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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