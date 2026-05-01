Montguyon

Ateliers intergénérationnels

mediathèque Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez partager un moment convivial autour des jeux de société que vous soyezl ainés, adultes ou enfants, sur inscription

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mediathèque Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr

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English :

Come and share a convivial moment around board games, whether you are senior citizens, adults or children, on registration

L’événement Ateliers intergénérationnels Montguyon a été mis à jour le 2026-05-14 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge