Nagomi a le plaisir de vous convier à un évènement le dimanche 1er juin, en vous proposant 4 ateliers sur réservation.

Atelier cuisine Maki sushi (11h-12h30)

15€ pour les adhérents, 20€ pour les non-adhérents, à partir de 7 ans

Maki signifie “rouleau” en japonais. C’est un type de sushi enroulé dans une feuille d’algue séchée appelée “nori”.

Végétarien ou poisson au choix. Dégustation après l’atelier avec de la soupe miso.

Atelier Tsumami (11h-12h30)

5€ pour les adhérents, 10€ pour les non-adhérents, à partir de 7 ans

Un tsumami est une fleur en tissu traditionnel qui orne les cheveux.

Il est fabriqué à partir de minuscules carrés de soie pliés en pétales selon des techniques d’origami pour décorer vos cheveux, un vêtement, un sac, etc.

Atelier pâtisserie Daifuku fraise (14h30-16h)

10€ pour les adhérents, 15€ pour les non-adhérents, à partir de 7 ans

Un daifuku est une pâtisserie traditionnelle ressemblant à un mochi, et fourrée de haricot rouge sucré et d’une fraise enrobée d’une fine pâte de riz.

Atelier Uchiwa-pastel (14h30-16h)

5€ pour les adhérents, 10€ pour les non-adhérents, à partir de 5 ans (ou moins, accompagné d’un adulte)

Un uchiwa est un éventail traditionnel qui ne se plie pas et a une forme ronde avec un manche en bois.

Nous illustrerons un uchiwa avec des pastels en utilisant une technique appelée « bokashi ». .

CPIE Sèvre et Bocage

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

