Ateliers jardinage dans les jardins de William Christie Jardins de William Christie Thiré

Ateliers jardinage dans les jardins de William Christie

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré Vendée

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Début : 2025-09-24 09:30:00

fin : 2026-01-22

2025-09-24 2025-09-27 2025-10-22 2025-10-25 2025-11-19 2025-11-22 2025-12-10 2025-12-13 2026-01-22 2026-02-07 2026-02-11 2026-03-18 2026-03-21 2026-04-22 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-27

Une fois par mois venez jardiner dans les Jardins de William Christie !

Venez apprendre les techniques de jardinage employées dans les Jardins de William Christie, à l’occasion de cet atelier proposé chaque mois par Nathalie Joguet-Rocheteau, Chargée de la Pédagogie Jardins de la Fondation Les Arts Florissants William Christie, et par des intervenants spécialistes !

Programme des ateliers

– 24 et 27 septembre Préparer ses boutures

– 22 et 25 octobre Connaître son sol

– 19 et 22 novembre Plantations

– 10 et 13 décembre Les végétaux en couronne de Noël

– 22 janvier La taille d’hiver des arbres fruitiers

– 7 et 11 février La taille des rosiers et autres arbustes

– 18 et 21 mars Réussir ses associations en massif

– 22 et 25 avril Les aromatiques

– 30 mai Greffer son agrume

– 24 et 27 juin Semis et boutures

– 25 juin La taille en vert des arbres fruitiers

Ateliers pour adultes et enfants de plus de 12 ans (les enfants restent sous la responsabilité de l’adulte accompagnant)

Durée 1h à 1h30 .

Jardins de William Christie 32 route de Sainte-Hermine Thiré 85210 Vendée Pays de la Loire +33 6 78 78 25 59 njoguetrocheteau@arts-florissants.org

English :

Once a month, come and garden in William Christie’s Gardens!

German :

Einmal im Monat kommen Sie zum Gärtnern in die Gärten von William Christie!

Italiano :

Una volta al mese, venite a fare giardinaggio nei Giardini William Christie!

Espanol :

Una vez al mes, ¡venga a cultivar su huerto en los Jardines William Christie!

