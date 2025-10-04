Ateliers jardins : Boutures, multiplions les plantes Médiathèque, espace culturel Altigone, place Bellières, 31650 Saint-Orens de Gameville Saint-Orens-de-Gameville

Ateliers jardins : Boutures, multiplions les plantes Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque, espace culturel Altigone, place Bellières, 31650 Saint-Orens de Gameville Haute-Garonne

Tout public à partir de 10 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T15:30

Plantes d’intérieur, aromates ou petits arbres, il est possible de multiplier les plantes même en automne grâce à une grande diversité de techniques .

Venez découvrir la multiplication des plantes et repartez avec de nouvelles plantes à garder ou à offrir !

Ateliers animés par l’association Partageons les jardins

Médiathèque, espace culturel Altigone, place Bellières, 31650 Saint-Orens de Gameville

