Ateliers jardins : Faire ses graines Médiathèque, espace culturel Altigone, place Bellières, 31650 Saint-Orens de Gameville Saint-Orens-de-Gameville

Tout public à partir de 10 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

La saison des récoltes bat son plein, c’est le moment de récupérer les graines des fleurs et des fruits pour la prochaine année. Venez découvrir le monde des semences : leurs goûts, leurs couleurs et leurs pouvoirs magiques.

Ateliers animés par l’association Partageons les jardins

