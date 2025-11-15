Ateliers jazz improvisation MLAC Clamecy

Ateliers jazz improvisation

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-06

Ateliers jazz improvisation proposé par Jazz et Blues Pour les musiciens, les chanteurs, les amateurs ou les professionnels. Et c’est gratuit ! Venez essayer, vous allez adorer… Les samedis à la MLAC Infos 06 19 63 58 69 .

MLAC Chemin de la Ferme Blanche Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jazzetbluesaclamecy@gmail.com

