Ateliers Jazz Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Ateliers Jazz
Ateliers Jazz du conservatoire de musique Lannion Trégor
Les 3 ateliers jazz joueront un programme autour de Ray Charles pour les plus jeunes, JJ Johnson pour le second atelier et Paquito d’Riveira pour les adultes ainsi que des compositions.
32 élèves seront de sortie. Batterie, Basse, Piano, Guitares, Saxo, Clarinette, Trompette, Trombone, Violon et Accordéon.
Solo endiablés, riffs ravageurs et arrangement d’ensemble au programme dans une ambiance cabaret jazz.
18h: jazz1
19h: jazz 2
20h30: jazz adulte .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
