Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d’Or Metz

Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-23 2026-04-24

Pendant les vacances d’avril, le Musée de La Cour d’Or propose une programmation d’ateliers ludiques à destination des enfants de 0 à 12 ans et de leurs familles.

Sur inscription.

Atelier 4-6 ans Où vivent les animaux ?

Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 avril matin

Découverte des milieux naturels des animaux ! Après avoir observé leurs abris dans les

tableaux du musée, les enfants pourront créer un petit nid pour leurs oiseaux de papier et repartir avec.

Atelier 7-12 ans Musée recomposé

Lundi 13 avril après-midi

Découverte du musée et de ses œuvres suivi d’un atelier de création d’un musée imaginaire découpage, collage, peinture, coloriage, tous les moyens seront bons pour donner vie à son propre musée !

Atelier 5-7 ans Chat alors !

Jeudi 16, vendredi 17 avril matin

Chat-pristi ! Les chats sont de sortie dans les œuvres du musée. Atelier de création d’un chat en origami.

Atelier 7-12 ans Mon royaume pour un cheval

Jeudi 16 avril après-midi

Partir à la découverte de la chevalerie, des armes et des blasons dans les salles médiévales du musée et réalisation d’un heaume.

Atelier 7-12 ans Histoires du soir au plafond

Vendredi 17, lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril après-midi

Contes et histoires qui redonnent vie aux créatures des plafonds au bestiaire suivi d’un atelier de fabrication d’une créature imaginaire

Atelier 7-12 ans Monstres masqués

Vendredi 17 avril après-midi

Une déambulation dans le Musée à la découverte des créatures hybrides représentées sur différents supports avant de donner vie à un monstre…

Atelier 5-7 ans Coquisaïque

Lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril matin

Découverte de l’art de la mosaïque ! Les gallo-romains nous ont légué de magnifiques

mosaïques conservées au musée. Après avoir observé de près ces vestiges, les enfants réaliseront leur propre mosaïque avec un matériau plutôt original la coquille d’œuf !

Atelier 4-6 ans Les animaux nocturnes c’est chouette

Lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril matin

Les enfants auront-ils assez de courage pour partir à la découverte des animaux nocturnes du musée ? Longtemps considérés comme effrayants, ils découvriront qu’en réalité, ils sont plutôt chouettes ! À la fin de l’atelier, les participants repartiront avec leur hibou.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

During the April vacations, the Musée de La Cour d?Or offers a program of fun workshops for children aged 0 to 12 and their families.

Registration required.

Workshop 4-6 years: Where do animals live?

Monday 13, Wednesday 15, Thursday 16, Friday 17 April morning

Discover the natural habitats of animals! After observing their shelters in the

paintings, children can create a nest for their paper birds and take it home with them.

Workshop 7-12 years: Museum recomposed

Monday afternoon, April 13

Discover the museum and its works, followed by a workshop to create an imaginary museum: cut-outs, collage, painting, coloring whatever it takes to bring your own museum to life!

Workshop 5-7 years: Chat alors!

Thursday, April 16, Friday, April 17 morning

Chat-pristi! Cats are out and about in the museum. Workshop to create an origami cat.

Workshop 7-12 years: My kingdom for a horse

Thursday afternoon, April 16

Discover chivalry, arms and coats of arms in the museum?s medieval halls, and make a helmet.

Workshop 7-12 years: Evening stories on the ceiling

Friday 17, Monday 20, Thursday 23, Friday 24 April afternoon

Tales and stories that bring to life the creatures of the bestiary ceilings, followed by a workshop to make an imaginary creature

Workshop 7-12 years: Masked monsters

Friday afternoon, April 17

Take a stroll through the Museum to discover the hybrid creatures represented on different media, before bringing a monster to life?

Workshop 5-7 years: Coquisaïque

Monday April 20, Thursday April 23, Friday April 24 morning

Discover the art of mosaics! The Gallo-Romans left us a legacy of magnificent

mosaics preserved in the museum. After taking a close look at these remains, children will create their own mosaic using a rather original material: eggshells!

Workshop 4-6 years: Nocturnal animals are fun!

Monday April 20, Thursday April 23, Friday April 24 morning

Will children be brave enough to discover the museum’s nocturnal animals? Long considered frightening, they’ll discover that they’re actually quite cute! At the end of the workshop, participants will take home their own owl.

L’événement Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-13 par AGENCE INSPIRE METZ