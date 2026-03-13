Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d’Or Metz
Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or Musée de la Cour d’Or Metz lundi 13 avril 2026.
Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or
Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Vendredi 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-23 2026-04-24
Pendant les vacances d’avril, le Musée de La Cour d’Or propose une programmation d’ateliers ludiques à destination des enfants de 0 à 12 ans et de leurs familles.
Sur inscription.
Atelier 4-6 ans Où vivent les animaux ?
Lundi 13, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 avril matin
Découverte des milieux naturels des animaux ! Après avoir observé leurs abris dans les
tableaux du musée, les enfants pourront créer un petit nid pour leurs oiseaux de papier et repartir avec.
Atelier 7-12 ans Musée recomposé
Lundi 13 avril après-midi
Découverte du musée et de ses œuvres suivi d’un atelier de création d’un musée imaginaire découpage, collage, peinture, coloriage, tous les moyens seront bons pour donner vie à son propre musée !
Atelier 5-7 ans Chat alors !
Jeudi 16, vendredi 17 avril matin
Chat-pristi ! Les chats sont de sortie dans les œuvres du musée. Atelier de création d’un chat en origami.
Atelier 7-12 ans Mon royaume pour un cheval
Jeudi 16 avril après-midi
Partir à la découverte de la chevalerie, des armes et des blasons dans les salles médiévales du musée et réalisation d’un heaume.
Atelier 7-12 ans Histoires du soir au plafond
Vendredi 17, lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril après-midi
Contes et histoires qui redonnent vie aux créatures des plafonds au bestiaire suivi d’un atelier de fabrication d’une créature imaginaire
Atelier 7-12 ans Monstres masqués
Vendredi 17 avril après-midi
Une déambulation dans le Musée à la découverte des créatures hybrides représentées sur différents supports avant de donner vie à un monstre…
Atelier 5-7 ans Coquisaïque
Lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril matin
Découverte de l’art de la mosaïque ! Les gallo-romains nous ont légué de magnifiques
mosaïques conservées au musée. Après avoir observé de près ces vestiges, les enfants réaliseront leur propre mosaïque avec un matériau plutôt original la coquille d’œuf !
Atelier 4-6 ans Les animaux nocturnes c’est chouette
Lundi 20, jeudi 23, vendredi 24 avril matin
Les enfants auront-ils assez de courage pour partir à la découverte des animaux nocturnes du musée ? Longtemps considérés comme effrayants, ils découvriront qu’en réalité, ils sont plutôt chouettes ! À la fin de l’atelier, les participants repartiront avec leur hibou.Enfants
5 .
Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
During the April vacations, the Musée de La Cour d?Or offers a program of fun workshops for children aged 0 to 12 and their families.
Registration required.
Workshop 4-6 years: Where do animals live?
Monday 13, Wednesday 15, Thursday 16, Friday 17 April morning
Discover the natural habitats of animals! After observing their shelters in the
paintings, children can create a nest for their paper birds and take it home with them.
Workshop 7-12 years: Museum recomposed
Monday afternoon, April 13
Discover the museum and its works, followed by a workshop to create an imaginary museum: cut-outs, collage, painting, coloring whatever it takes to bring your own museum to life!
Workshop 5-7 years: Chat alors!
Thursday, April 16, Friday, April 17 morning
Chat-pristi! Cats are out and about in the museum. Workshop to create an origami cat.
Workshop 7-12 years: My kingdom for a horse
Thursday afternoon, April 16
Discover chivalry, arms and coats of arms in the museum?s medieval halls, and make a helmet.
Workshop 7-12 years: Evening stories on the ceiling
Friday 17, Monday 20, Thursday 23, Friday 24 April afternoon
Tales and stories that bring to life the creatures of the bestiary ceilings, followed by a workshop to make an imaginary creature
Workshop 7-12 years: Masked monsters
Friday afternoon, April 17
Take a stroll through the Museum to discover the hybrid creatures represented on different media, before bringing a monster to life?
Workshop 5-7 years: Coquisaïque
Monday April 20, Thursday April 23, Friday April 24 morning
Discover the art of mosaics! The Gallo-Romans left us a legacy of magnificent
mosaics preserved in the museum. After taking a close look at these remains, children will create their own mosaic using a rather original material: eggshells!
Workshop 4-6 years: Nocturnal animals are fun!
Monday April 20, Thursday April 23, Friday April 24 morning
Will children be brave enough to discover the museum’s nocturnal animals? Long considered frightening, they’ll discover that they’re actually quite cute! At the end of the workshop, participants will take home their own owl.
L’événement Ateliers jeune public au Musée de la Cour d’Or Metz a été mis à jour le 2026-03-13 par AGENCE INSPIRE METZ