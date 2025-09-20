Ateliers jeune public autour du bâti local à partager en famille. Ecole du Vieux-Bourg Cagnes-sur-Mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Découverte du bâti local à travers les matières et les couleurs.

A partir de 5 ans, en présence des parents.

Réservations possibles pour les créneaux suivants :

Samedi 20 septembre :

– 10h30

– 15h30

Dimanche 21 septembre :

– 10h30

–15h30

Ecole du Vieux-Bourg 4 place Docteur Maurel, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://oxiforms.com/?fKApI »}, {« link »: « https://oxiforms.com/?6ip8W »}, {« link »: « https://oxiforms.com/?vmFM6 »}, {« link »: « https://oxiforms.com/?oBlVp »}] Navette gratuite (n° 44) au départ de la gare routière en centre-ville toutes les 15 mn 7 J/ 7.

