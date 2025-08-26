Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2025-08-26 14:00:00
fin : 2025-08-26 16:00:00
2025-08-26
À l’aide d’instruments, crée et enregistre une musique en live et en groupe.
Animé par Jonathan Wagner Marty
DURÉE 4 heures De 10h à 12h et de 14h à 16h
À partir de 7 ans // 20 €
Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51
du lundi au vendredi.
Le matériel est fourni pour toutes les activités. .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
