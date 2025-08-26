Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde mardi 26 août 2025.

Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 14:00:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

Date(s) :

2025-08-26

À l’aide d’instruments, crée et enregistre une musique en live et en groupe.

Animé par Jonathan Wagner Marty

DURÉE 4 heures De 10h à 12h et de 14h à 16h

À partir de 7 ans // 20 €

Les inscriptions aux ateliers sont obligatoires en téléphonant au 05 55 74 20 51

du lundi au vendredi.

Le matériel est fourni pour toutes les activités. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

English : Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel)

German : Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel)

Italiano :

Espanol : Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel)

L’événement Ateliers jeune public: Création musicale (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-06-18 par Brive Tourisme