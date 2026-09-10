Ateliers jeune public, Dessine-moi un menu, Dinghof, Schiltigheim

Informations pratiques

Ateliers jeune public, Dessine-moi un menu Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h30 Dinghof Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Qui était Auguste Michel ? Industriel, mécène schilikois, grand gourmand et collectionneur de menus, il aimait s’entourer d’artistes pour faire de ses menus de véritables petites œuvres d’art. En s’inspirant de son univers, les enfants sont invités à imaginer et illustrer leur propre menu. Au fil de l’atelier, ils découvrent de façon ludique une figure du patrimoine local tout en expérimentant le dessin, la couleur et la mise en page.

A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Dinghof 37 Rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 84 49 77 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr »}] Le site du Dinghof est occupé depuis le Néolithique jusqu’à nos jours. Il a fait l’objet d’importantes fouilles archéologiques en 2018, qui ont donné lieu à un rapport de fouille préventive publié en 2021.

La traduction littérale de Dinghof est cour (hof) du plaid (ding), le mot « plaid » étant usité au Moyen Âge. On dirait plutôt, de nos jours, « cour de l’assemblée ». « Dinghof » n’ayant pas d’équivalent en français, on utilise généralement l’expression « cour domaniale ». Selon l’historien Jean-Jacques Schwien, au Moyen Âge, un Dinghof est une sorte de ferme qui servait de lieu où l’on réunissait les recettes en grains de certaines institutions. C’est un des hauts lieux de l’organisation de la vie rurale, jusqu’à la Révolution française. Dans la région se trouvait une centaine de Dinghöfe dont beaucoup ont disparu après la Révolution.

Qui était Auguste Michel ?

©Ville de Schiltigheim