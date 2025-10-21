Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur Musée des impressionnismes Giverny Giverny
Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur Musée des impressionnismes Giverny Giverny mardi 21 octobre 2025.
Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur
Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:30:00
fin : 2025-10-21 16:30:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23
As-tu remarqué ces belles photos en noir et blanc de Jean Gaumy dans les galeries de l’exposition ? Ce sont des photos du jardin de Claude Monet. Pour cet atelier ludique, nous te proposons de redonner des couleurs à ces paysages en étant attentif aux contrastes et aux matières. À toi de jouer !
Techniques peinture, collage, modelage
Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué. Cet atelier est réservé aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister.
Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés. .
Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65
English : Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur Giverny a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération