Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 16:30:00

2025-10-21 2025-10-23

As-tu remarqué ces belles photos en noir et blanc de Jean Gaumy dans les galeries de l’exposition ? Ce sont des photos du jardin de Claude Monet. Pour cet atelier ludique, nous te proposons de redonner des couleurs à ces paysages en étant attentif aux contrastes et aux matières. À toi de jouer !

Techniques peinture, collage, modelage

Les ateliers sont limités à 15 enfants maximum. Arriver 10 min avant l’horaire indiqué. Cet atelier est réservé aux enfants uniquement ; les accompagnateurs ne peuvent pas y assister.

Les participants auront l’occasion de se rendre dans les salles du musée au cours de l’atelier. Les techniques employées peuvent être salissantes. Pensez à prendre des vêtements adaptés. .

Musée des impressionnismes Giverny 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

Ateliers jeune public Du noir et blanc à la couleur

